В продаже появился оригинальный ВАЗ-2101 с пробегом менее 5000 км

«Капсульный» автомобиль обнаружен в Краснодарском крае

В продаже появился оригинальный ВАЗ-2101 с пробегом менее 5000 км. На сайте бесплатных объявлений всплыли аутентичные «Жигули» яркого оранжевого цвета из частной коллекции. Седан выпущен в 1976 году, но по документам у него один хозяин, который практически не ездил: на одометре 4847 километров. Продавец утверждает, что реставрации не было: машину всего лишь отмыли от консервационной смазки и заменили расходники вроде аккумулятора.