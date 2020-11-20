Посмотрите на 35-летнюю «Шестерку» с пробегом 6 000 километров

Судя по представленным фотографиям, которые блогер соединил в видео, 35-летняя «Шестерка» находится в отличном состоянии. Благодаря бережному гаражному хранению на кузове автомобиля отсутствуют очаги коррозии, а на хромированных деталях экстерьера и колесных дисках практически нет ржавчины, за исключением нескольких «рыжиков».

Салон ВАЗ 2106 также выглядит довольно ухоженным. Черные заводские сиденья накрыты бежевыми чехлами из кожзама, а на фальш-деревянной панели отсутствуют царапины или сколы. Все заводские технические агрегаты автомобиля находятся в рабочем состоянии. В движение 35-летнюю «шестерку» приводит 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 64 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач.

Кроме того, в багажнике автомобиля блогер обнаружил советский набор инструментов, а в бардачке пакет оригинальных документов 35-летней давности с отметками прохождения ТО. Благодаря заботе своего владельца советская «капсула времени» может с гордостью пополнить ряды подобных находок.