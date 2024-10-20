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Опубликовано 20 октября 2024, 14:14
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В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106 упрощенный с завода

«Капсульный» автомобиль проехал менее 2,5 тысячи километров за 32 года
В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106 упрощенный с завода. На сайте бесплатных объявлений обнаружена аутентичная «шестёрка», выпущенная в 1992 году. Речь идёт о версии с двигателем объёмом 1294 см3, которая после развала СССР позиционировалась как упрощенная и являлась самой бюджетной моделью АвтоВАЗа. Седан прекрасно сохранился, не подвергался реставрации, потому продавец оценил ВАЗ-21063 в 1,2 миллиона рублей.
В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106 упрощенный с завода
© Auto.ru
Сергей Ильин
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Описание скупое: автор объявления дал понять, что не готов к торгу, а автомобиль пройдёт любые проверки. Судя по фотографиям, внешних недостатков и следов эксплуатации действительно нет: даже на компонентах подвески, выпускном тракте и хромированных деталях нет ни следа коррозии. Отлично выглядят и сварные швы в уязвимых местах.

© Auto.ru

Хотя ВАЗ-21063 выпущен в не самое благополучное для завода время, этот автомобиль сохранил хромированные детали. Салон типичный для «шестёрок» тех лет: серая ткань, чёрный пластик, вставки под дерево. Поскольку под капотом 1,3-литровый карбюраторный двигатель ВАЗ-21011, отдача составляет 69 лошадиных сил и 99 Нм, тяга передаётся на заднюю ось через 4-ступенчатую «механику».

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Хотя за 1,2 миллиона рублей можно приобрести новую Lada Granta в небазовой комплектации, для «капсул времени» цена не рекордная. За похожую «шестёрку» 1995 года выпуска с заводскими пломбами продавец хочет выручить в восемь раз больше.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин