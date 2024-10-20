В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106 упрощенный с завода«Капсульный» автомобиль проехал менее 2,5 тысячи километров за 32 года
Описание скупое: автор объявления дал понять, что не готов к торгу, а автомобиль пройдёт любые проверки. Судя по фотографиям, внешних недостатков и следов эксплуатации действительно нет: даже на компонентах подвески, выпускном тракте и хромированных деталях нет ни следа коррозии. Отлично выглядят и сварные швы в уязвимых местах.
Хотя ВАЗ-21063 выпущен в не самое благополучное для завода время, этот автомобиль сохранил хромированные детали. Салон типичный для «шестёрок» тех лет: серая ткань, чёрный пластик, вставки под дерево. Поскольку под капотом 1,3-литровый карбюраторный двигатель ВАЗ-21011, отдача составляет 69 лошадиных сил и 99 Нм, тяга передаётся на заднюю ось через 4-ступенчатую «механику».
Хотя за 1,2 миллиона рублей можно приобрести новую Lada Granta в небазовой комплектации, для «капсул времени» цена не рекордная. За похожую «шестёрку» 1995 года выпуска с заводскими пломбами продавец хочет выручить в восемь раз больше.