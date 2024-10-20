В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106 упрощенный с завода

«Капсульный» автомобиль проехал менее 2,5 тысячи километров за 32 года

В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106 упрощенный с завода. На сайте бесплатных объявлений обнаружена аутентичная «шестёрка», выпущенная в 1992 году. Речь идёт о версии с двигателем объёмом 1294 см3, которая после развала СССР позиционировалась как упрощенная и являлась самой бюджетной моделью АвтоВАЗа. Седан прекрасно сохранился, не подвергался реставрации, потому продавец оценил ВАЗ-21063 в 1,2 миллиона рублей.