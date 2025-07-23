Про АвтоВАЗ снимут сериал

Про АвтоВАЗ снимут сериалВ нем будет три сезона
Помимо истории АвтоВАЗа, сериал расскажет и о жизни региона, «а значит, и всей страны», сказал продюсер и глава кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани. Зритель сможет посмотреть на эпоху глазами простых заводчан, врачей, силовиков и чиновников.
Играть будут в основном региональные актеры. Впрочем, попробовать свои силы сможет любой житель Самарского региона, даже не имеющий актерского образования. Для исторической достоверности привлечен «пул советников и консультантов», который продолжает пополняться. В него, вероятно, войдут и специалисты самого АвтоВАЗа.
Помимо работы над «пилотом», идет подготовка к основным съемкам и завершение окончательной версии сценария. Дату премьеры саги киностудия пока не раскрывает.
Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Причина — в слабых продажах Lada, которые привели к затоваренности складов. Решение руководство завода примет в начале осени.