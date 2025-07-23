Про АвтоВАЗ снимут сериал

Помимо истории АвтоВАЗа, сериал расскажет и о жизни региона, «а значит, и всей страны», сказал продюсер и глава кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани. Зритель сможет посмотреть на эпоху глазами простых заводчан, врачей, силовиков и чиновников.

Играть будут в основном региональные актеры. Впрочем, попробовать свои силы сможет любой житель Самарского региона, даже не имеющий актерского образования. Для исторической достоверности привлечен «пул советников и консультантов», который продолжает пополняться. В него, вероятно, войдут и специалисты самого АвтоВАЗа.