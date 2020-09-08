Видео: мотор вишневой «девятки» запускают после 30 лет простоя

Подкапотное пространство «девятки» сохранилось практически в первозданном виде. Исключение составляют только аккумулятор, ремень ГРМ, а также масляный и воздушный фильтры, установленные новым владельцем. Полуторалитровый силовой агрегат мощностью 72 лошадиные силы» также находится в идеальном состоянии.
Мотор 30-летней машины запустился с пол-оборота. Несмотря на солидный возраст никаких проблем в работе двигателя блогер не обнаружил.
Видео: Roma-Urraco
Среди незначительных проблем, с которыми блогер столкнулся в процессе езды, стало отсутствие салонного и правого зеркал заднего вида. Кроме того, поскольку автомобиль 30 лет простоял без движения, его покрышки, сохранившиеся с завода, сильно задубели и потеряли форму, что в свою очередь приводило к неприятному стуку на скорости более 40 километров в час. В остальном все системы ВАЗ-2109, включая пятиступенчатую «механику», работали без нареканий. Чтобы не увеличивать пробег, блогер проехал лишь несколько километров.
В середине июня блогер Roma Urraco обнаружил во Львове ЗАЗ-968М 1994 года выпуска с пробегом всего 17 километров. Покрытый толстым слоем пыли кузов «Запорожца» оказался не тронут коррозией, а стекла и панель приборов раритетного автомобиля остались целыми.