Видео: мотор вишневой «девятки» запускают после 30 лет простоя

Подкапотное пространство «девятки» сохранилось практически в первозданном виде. Исключение составляют только аккумулятор, ремень ГРМ, а также масляный и воздушный фильтры, установленные новым владельцем. Полуторалитровый силовой агрегат мощностью 72 лошадиные силы» также находится в идеальном состоянии.

Мотор 30-летней машины запустился с пол-оборота. Несмотря на солидный возраст никаких проблем в работе двигателя блогер не обнаружил.