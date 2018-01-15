«Заряженный» Hyundai Veloster подтвердили фотографией

Компания Hyundai выпустит «заряженную» N-версию асимметричного хэтчбека Veloster нового поколения. Изображение этой модели опубликовало корейское издание TopRider, но позже удалило его. Фотография сохранилась у Carscoops.

Дебют Hyundai Veloster нового поколения состоится на автосалоне в Детройте. Тем не менее, в Сети неоднократно появлялись изображения, на которых полностью раскрыли внешний вид четырехдверного хэтчбека.

Стандартная версия Hyundai Veloster нового поколения

От базовой версии модели N-модификация «Велостера» будет отличаться передним бампером, радиаторной решеткой, красными декоративными акцентами, колесными дисками и антикрылом в задней части кузова.

Никакой информации о технических характеристиках Hyundai Veloster N пока нет.

Hyundai i30 N

Первым «заряженным» хэтчбеком Hyundai стала пятидверка i30 N, дебютировавшая летом 2017 года. Хот-хэтч комплектуется двухлитровым турбомотором, мощность которого в зависимости от модификации составляет либо 250, либо 275 лошадиных сил. С места до сотни переднеприводный хэтчбек разгоняется за 6,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.