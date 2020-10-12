В конструкции суперкара Velozzi Spidey используют паучий шёлк

Руководство Spidey Tek заявляет, что нашло способ выделить гены, отвечающие за выработку фибриллярного белка паучьего шёлка и даже смогло пересадить их люцерне посевной, которую выращивают как кормовое растение. На западе Соединённых Штатов ею засажены сотни тысяч гектаров сельхозугодий, а значит потенциально у фирмы есть доступ к сотням тонн сырья, причем практически по нулевой себестоимости.
Генномодифицированную люцерну можно собирать 8–10 раз за год в течение пяти лет. Затем, с помощью полностью безвредного для экологии процесса, отделять белок, очищать и превращать его в пудру. А её, в свою очередь, в другие материалы: волокна, пленку, гидрогели, пену или специальные износостойкие покрытия. Часть из них впоследствии можно использовать для изготовления как элементов салона автомобилей, так и внешних кузовных панелей, стекол, фар и даже колес.
Продемонстрировать потенциал паучьего шелка призван суперкар Velozzi Spidey, в конструкции которого обещают применить много этого материала. Глава Spidey Tek и инжиниринговой фирмы Velozzi Роберто Велоцци намерен создать самый легкий, прочный и безопасный серийный автомобиль, который по этим показателям сможет составить конкуренцию болидам Формулы-1 и прототипам класса LMP1. Но пока, судя по единственному изображению, в новом суперкаре проглядывается концепт 2007 года, спроектированный Velozzi для конкурса Automotive X Prize.
В замысле Spidey Tek нет ничего необычного, ведь экспериментальные материалы все чаще пробивают себе дорогу в автомобильную отрасль. Мы уже привыкли к углепластиковым монококам разной степени жесткости и не удивляемся композитам с добавлением графена. На очереди — сплавы на основе ниобия, аморфные металлы, композиты на основе магния и термореактивный полимер Zylon — предел прочности на разрыв у этого материала в 1,6 раза выше, чем у кевлара.