В конструкции суперкара Velozzi Spidey используют паучий шёлк

Руководство Spidey Tek заявляет, что нашло способ выделить гены, отвечающие за выработку фибриллярного белка паучьего шёлка и даже смогло пересадить их люцерне посевной, которую выращивают как кормовое растение. На западе Соединённых Штатов ею засажены сотни тысяч гектаров сельхозугодий, а значит потенциально у фирмы есть доступ к сотням тонн сырья, причем практически по нулевой себестоимости.

Генномодифицированную люцерну можно собирать 8–10 раз за год в течение пяти лет. Затем, с помощью полностью безвредного для экологии процесса, отделять белок, очищать и превращать его в пудру. А её, в свою очередь, в другие материалы: волокна, пленку, гидрогели, пену или специальные износостойкие покрытия. Часть из них впоследствии можно использовать для изготовления как элементов салона автомобилей, так и внешних кузовных панелей, стекол, фар и даже колес.