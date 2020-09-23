В трек-каре BAC Mono применят экспериментальный сплав

Из ниобия BAC создаст силовую структуру трек-кара Mono, а поможет ему в этом бразильская Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Компания занимается добычей, переработкой и разработкой способов промышленного применения ниобия, а также сотрудничает с Formula E и новой гоночной серией Extreme E. В случае успеха проекта, BAC обещает внедрить металл в серийное производство. Из него в перспективе можно будет создавать более прочные и легкие детали: компоненты подвески и шасси.