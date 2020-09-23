В трек-каре BAC Mono применят экспериментальный сплав

Ниобий — это мягкий металл, который активно используют в компонентах реактивных двигателей, ракет, а также в производстве высококачественной конструкционной стали. Из сплава на его основе, к примеру, было сделано сопло главного двигателя лунного модуля корабля «Аполлон». Ниобий отличается пластичностью, коррозионной стойкостью и малым весом — поэтому у него есть перспективы и в автомобильной отрасли.
Из ниобия BAC создаст силовую структуру трек-кара Mono, а поможет ему в этом бразильская Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Компания занимается добычей, переработкой и разработкой способов промышленного применения ниобия, а также сотрудничает с Formula E и новой гоночной серией Extreme E. В случае успеха проекта, BAC обещает внедрить металл в серийное производство. Из него в перспективе можно будет создавать более прочные и легкие детали: компоненты подвески и шасси.
Вообще, экспериментальные материалы — это «фишка» BAC. В 2016-м англичане первыми в мире применили графен для изготовления задних колёсных арок. Наноматериал добавили в углеродный композит, что опять же сделало его более плотным, но в то же время легким. По словам производителя, разница в массе по сравнению с обычной деталью достигает 20 процентов.