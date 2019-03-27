Hyundai назвал имя нового доступного кроссовера

Западные журналисты со ссылкой на главу глобального центра дизайна Hyundai Сан Юп Ли сообщают, что Venue откажется от неординарного дизайна «Коны» и получит традиционную внешность: кроссовер станет более квадратным и рельефным. Позиционируется Venue как модель начального уровня, то есть он должен стоить дешевле Kona и Creta.

Известно, что Hyundai Venue не будет построен на платформе, как у Kona, а его публичный дебют состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.