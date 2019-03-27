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10:28

Hyundai назвал имя нового доступного кроссовера

Субкомпактный вседорожник будет стоить дешевле «Креты»

Компания Hyundai раскрыла имя нового кроссовера, который в линейке корейской марки расположится на ступеньку ниже Kona. Целевой аудиторией доступного субкомпакта станут «городские предприниматели»: активные молодые люди, ищущие в автомобилях уникальный стиль.

Новый кроссовер Hyundai получит название Venue. По задумке корейской марки, имя отсылает к «месту, где люди хотят быть замеченными». В данном случае речь идет о салоне вседорожника. Кроме того, Venue — это ещё и место, которое нужно обязательно посетить по дороге к конечному пункту назначения. В честь мест, но более конкретных, названы и другие вседорожники марки. Например, Palisade получил имя, как у прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades.

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Западные журналисты со ссылкой на главу глобального центра дизайна Hyundai Сан Юп Ли сообщают, что Venue откажется от неординарного дизайна «Коны» и получит традиционную внешность: кроссовер станет более квадратным и рельефным. Позиционируется Venue как модель начального уровня, то есть он должен стоить дешевле Kona и Creta.

Известно, что Hyundai Venue не будет построен на платформе, как у Kona, а его публичный дебют состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

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