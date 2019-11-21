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18:28

В России запатентовали внешность самого маленького кроссовера Hyundai

В базе патентов появились изображения Hyundai Venue

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на кроссовер Hyundai Venue. Заявка была подана в феврале это года от лица Hyundai Motor и Kia Motors Corp.

Самый маленький и дешёвый кроссовер Hyundai выпускают на заводе в корейском Ульсане. В США и на родине модель рнг с безальтернативным двигателем 1.6 DPI семейства Smartstream (123 силы 154 Нм момента) в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT. Привод — только передний. Улучшить проходимость призван опциональный «снежный режим». В Индии моторная гамма иная: «атмосферник» 1.2 Kappa (83 силы), дизель 1.4 CRDi (90) и турбомотор 1.0 T-GDI (120 сил).

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Американский кроссовер «в базе» будет оснащаться медиасистемой с 8,8-дюймовым дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и зарядным USB-портом, круизом, автоматическим управлением дальним светом, кондиционером. В состав комплекса систем безопасности войдут контроль пространства перед машиной с функцией определения пешеходов, системы удержания в полосе и слежения за состоянием водителя. В старших версиях появятся LED-фары, подогрев сидений и различные варианты отделки салона.

Стартовая цена Hyundai Venue в США заявлена на уровне 17 250 долларов или 1,1 миллиона рублей. В Корее кроссовер стоит от 14 730 000 вон (798 тысяч рублей), а Индии — от 650 000 рупий или 578 тысяч рублей. Когда Venue появится в России и появятся ли вообще, пока не сообщается.

Источник: Федеральный институт промышленной собственности