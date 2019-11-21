В России запатентовали внешность самого маленького кроссовера Hyundai

Стартовая цена Hyundai Venue в США заявлена на уровне 17 250 долларов или 1,1 миллиона рублей. В Корее кроссовер стоит от 14 730 000 вон (798 тысяч рублей), а Индии — от 650 000 рупий или 578 тысяч рублей. Когда Venue появится в России и появятся ли вообще, пока не сообщается.