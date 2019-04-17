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19:14

У Hyundai появился кроссовер меньше «Креты»

В Нью-Йорке дебютировала модель Venue

На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила самый маленький кроссовер Venue, который оказался почти на 23 сантиметра короче «Креты». Одновременно с США премьера машины состоялась в Индии.
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Габаритная длина новинки составляет 4036 миллиметров, ширина – 1770 миллиметров, высота – 1565 миллиметров, а размер ее колесной базы достигает 2520 миллиметров. Таким образом, автомобиль оказался на 234 миллиметра короче, на 10 миллиметров уже и на 65 миллиметров ниже «Креты». Разница в расстоянии между осями достигает 70 миллиметров в пользу Venue.

Объем багажника новинки – 530 литров (при сложенных креслах второго ряда увеличивается до 903 литров). Для сравнения, объем «грузового» отсека «Креты» равен 402 литрам (1396 литров при сложенных креслах).

Кроссовер получил необычную решетку радиатора с хромированными прямоугольниками, двухэтажную светотехнику, как на моделях Kona и Santa Fe, задние фонари в стилистике концепта Carlino, дебютировавшего на моторшоу в Индии три года назад, а также возможность заказать двухцветную окраску кузова с контрастной крышей. В «базе» Venue предлагается с 15-дюймовыми колесами, при этом за доплату автомобиль можно будет оснастить 17-дюймовыми дисками.

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Автомобиль будет оснащаться бензиновом 1,6-литровым мотором, мощность которого не уточняется. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроссовер доступен только с передним приводом.

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В оснащение модели входит мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, системы слежения за мертвыми зонами, предупреждения фронтальных столкновений, поддержания рядности движения, помощи при выезде с парковки задним ходом.

В США продажи новинки начнутся в четвертом квартале этого года. Цены не объявлены. О перспективах появления Venue в России, пока не сообщается.

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