У Hyundai появился кроссовер меньше «Креты»

Кроссовер получил необычную решетку радиатора с хромированными прямоугольниками, двухэтажную светотехнику, как на моделях Kona и Santa Fe, задние фонари в стилистике концепта Carlino, дебютировавшего на моторшоу в Индии три года назад, а также возможность заказать двухцветную окраску кузова с контрастной крышей. В «базе» Venue предлагается с 15-дюймовыми колесами, при этом за доплату автомобиль можно будет оснастить 17-дюймовыми дисками.