Найдена капсула времени: редкий «Верховина-Турист», сохранившийся в единственном экземпляре

Если новую «Верховину-6» можно было купить за 220 рублей, вариант «Люкс» с хромированными ободами и щитками колес – за 226 рублей, то «Турист» стоил ощутимо дороже: 256 рублей за полный комплект.

С появлением на рынке «Верховины-7» от туристической комплектации отказались. Позже версию «Турист» попытались возродить на следующей модели «Карпаты-1», однако популярностью она не пользовалась, особенно по сравнению с модификацией «Карпаты-Спорт».