Найдена капсула времени: редкий «Верховина-Турист», сохранившийся в единственном экземпляре

От «Верховины-6» туристическое исполнение отличалось деталями: модифицированным багажником с креплением под сумки-кофры, которые располагались по обе стороны от заднего колеса, ветровым стеклом, а также карманом для карты на баке. «Верховина-Турист» оснащалась двигателем Ш-58 объемом 48 кубических сантиметров, который выдавал 2,2 лошадиные силы. Коробка передач — двухскоростная, с приводом на руле. Максимальная скорость «Верховины» составляла 50 километров в час.
Фото: OlegAC1 / Drive2
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Если новую «Верховину-6» можно было купить за 220 рублей, вариант «Люкс» с хромированными ободами и щитками колес – за 226 рублей, то «Турист» стоил ощутимо дороже: 256 рублей за полный комплект.
С появлением на рынке «Верховины-7» от туристической комплектации отказались. Позже версию «Турист» попытались возродить на следующей модели «Карпаты-1», однако популярностью она не пользовалась, особенно по сравнению с модификацией «Карпаты-Спорт».
Видео: Oleg AC / Youtube.com
Единственная сохранившаяся капсула времени «Верховина-Турист» была выставлена во Львовском историческом музее, а недавно ее передали в экспозицию музея «Ретро Гараж».