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16:10

Mercedes-Benz выпустил для России очень черный пикап X-Class

Серия Night Edition выделяется черными акцентами и особым декором

© Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz подготовила лимитированную версию пикапов X-Class для российского рынка. Исполнение Night Edition — это пакет «антихром», окрашенные в черный цвет корпуса зеркал, радиаторная решетка, логотипы и пороги, 18-дюймовые колесные диски, а также дуга в кузове.

Серия Night Edition основана на топовой версии Mercedes-Benz X 350 d 4Matic с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 258 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм. Дорожный просвет пикапа — 222 миллиметра, опционально на внедорожник можно заказать блокировку заднего дифференциала.

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Особенностью интерьера «очень черного» X-Class являются салонные коврики с контрастной вышивкой Limited Edition. Стилистически серия Night Edition для России схожа с оформлением Edition 1 для австралийского рынка.

Цена на X-Class Night Edition уже объявлена: пикап обойдется как минимум в 4 миллиона 125 тысяч рублей. Для сравнения, базовая модификация X 250 d 4Matic стоит 3 миллиона 128 тысяч рублей, а аналогичный X-Class с пакетом Off-road оценивается в 4 миллиона рублей.