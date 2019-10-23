Mercedes-Benz выпустил для России очень черный пикап X-Class

Серия Night Edition основана на топовой версии Mercedes-Benz X 350 d 4Matic с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 258 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм. Дорожный просвет пикапа — 222 миллиметра, опционально на внедорожник можно заказать блокировку заднего дифференциала.
Особенностью интерьера «очень черного» X-Class являются салонные коврики с контрастной вышивкой Limited Edition. Стилистически серия Night Edition для России схожа с оформлением Edition 1 для австралийского рынка.
Цена на X-Class Night Edition уже объявлена: пикап обойдется как минимум в 4 миллиона 125 тысяч рублей. Для сравнения, базовая модификация X 250 d 4Matic стоит 3 миллиона 128 тысяч рублей, а аналогичный X-Class с пакетом Off-road оценивается в 4 миллиона рублей.