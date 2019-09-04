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14:09

Построен первый прототип обновленной Lada Vesta

Научно-технический центр «АвтоВАЗа» приступил к разработке новинки

Lada Vesta 2015–н.в.
Научно-технический центр «АвтоВАЗа» создал первый макет четырехдверки с новым дизайном, утверждает портал «Лада.Онлайн». Пока проект находится на начальной стадии, а потому ждать появления такого седана на дорогах в обозримом будущем не стоит.

По информации издания, у обновленной Vesta будет по-иному оформлены передок и корма, а также появится другая приборная панель. Однако фотографий макета, о котором идет речь, пока нет – на снимках, которые приводит «Лада.Онлайн», изображен процесс работы над Vesta Concept в 2014 году.

Что же касается планов относительно появления рестайлинговой Vesta в продаже, то, согласно стратегии развития бренда Lada, это произойдет до 2023 года. Зато в ближайшее время на рынок выйдет Vesta с вариатором ранее на такую версию был выдан сертификат Одобрения типа транспортного средства.

Упомянутый вариатор Jatco JF015E работает в тандеме с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. В компании пока не назвали дату старта продаж Vesta с такой установкой, однако известно, что ОТТС вступает в силу с 16 сентября 2019 года.

Пока же Lada Vesta доступна в России с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» и «вазовскими» моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Цены стартуют с отметки 606 900 рублей.

Источник: Лада.Онлайн