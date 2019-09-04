Построен первый прототип обновленной Lada Vesta

По информации издания, у обновленной Vesta будет по-иному оформлены передок и корма, а также появится другая приборная панель. Однако фотографий макета, о котором идет речь, пока нет – на снимках, которые приводит «Лада.Онлайн», изображен процесс работы над Vesta Concept в 2014 году.

Что же касается планов относительно появления рестайлинговой Vesta в продаже, то, согласно стратегии развития бренда Lada, это произойдет до 2023 года. Зато в ближайшее время на рынок выйдет Vesta с вариатором – ранее на такую версию был выдан сертификат Одобрения типа транспортного средства.