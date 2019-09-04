Построен первый прототип обновленной Lada Vesta

По информации издания, у обновленной Vesta будет по-иному оформлены передок и корма, а также появится другая приборная панель. Однако фотографий макета, о котором идет речь, пока нет – на снимках, которые приводит «Лада.Онлайн», изображен процесс работы над Vesta Concept в 2014 году.
Что же касается планов относительно появления рестайлинговой Vesta в продаже, то, согласно стратегии развития бренда Lada, это произойдет до 2023 года. Зато в ближайшее время на рынок выйдет Vesta с вариатором – ранее на такую версию был выдан сертификат Одобрения типа транспортного средства.
Упомянутый вариатор Jatco JF015E работает в тандеме с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. В компании пока не назвали дату старта продаж Vesta с такой установкой, однако известно, что ОТТС вступает в силу с 16 сентября 2019 года.
Пока же Lada Vesta доступна в России с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» и «вазовскими» моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Цены стартуют с отметки 606 900 рублей.