Lada Vesta с вариатором прошла сертификацию

Vesta следом за Lada XRay Cross получила вариатор: как и у высокого хэтчбека, трансмиссия Jatco JF015E сочетается с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Новая коробка представляет собой гибрид между клиноременным вариатором и двухступенчатым гидромеханическим «автоматом».

ОТТС на Vesta с вариатором начнет действовать уже с 16 сентября 2019 года, однако ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что такая модификация появится на рынке только в течение одного-двух лет.