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13:23

Lada Vesta с вариатором прошла сертификацию

Появилось Одобрение типа транспортного средства на новую модификацию «Весты»

В открытой базе Росстандарта появилось ОТТС на Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Новая коробка передач будет работать в тандеме с французским мотором Renault-Nissan 1.6.

Vesta следом за Lada XRay Cross получила вариатор: как и у высокого хэтчбека, трансмиссия Jatco JF015E сочетается с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Новая коробка представляет собой гибрид между клиноременным вариатором и двухступенчатым гидромеханическим «автоматом».

ОТТС на Vesta с вариатором начнет действовать уже с 16 сентября 2019 года, однако ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что такая модификация появится на рынке только в течение одного-двух лет.

Пока же Lada Vesta можно купить с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» с тем же числом передач. В качестве «базового» двигателя для модели предлагается 1,6-литровый «вазовский» двигатель мощностью 106 сил – такая модификация стоит от 606 900 рублей. Также Vesta доступна со 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литра (от 714 900 рублей).

Источник: Росстандарт