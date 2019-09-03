Lada Vesta с вариатором прошла сертификацию

Vesta следом за Lada XRay Cross получила вариатор: как и у высокого хэтчбека, трансмиссия Jatco JF015E сочетается с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Новая коробка представляет собой гибрид между клиноременным вариатором и двухступенчатым гидромеханическим «автоматом».
ОТТС на Vesta с вариатором начнет действовать уже с 16 сентября 2019 года, однако ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что такая модификация появится на рынке только в течение одного-двух лет.
Пока же Lada Vesta можно купить с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» с тем же числом передач. В качестве «базового» двигателя для модели предлагается 1,6-литровый «вазовский» двигатель мощностью 106 сил – такая модификация стоит от 606 900 рублей. Также Vesta доступна со 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литра (от 714 900 рублей).