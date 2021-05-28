Обновленная Lada Vesta: появились фотографии салона

О том, что Vesta обзаведется крупным «планшетом», стало известно еще в прошлом году. Ожидается, что такой тачскрин «мультимедийки» достанется не всем версиям – им будет оснащаться только топовое исполнение, а остальные получат более скромный дисплей системы с сервисами «Яндекс.Авто».

По предварительным данным, Vesta FL позаимствует у кроссовера Renault Arkana конфигурацию приборной панели с экранчиком между спидометром и тахометром, а также блок управления климат-контролем с тремя шайбами и подсветкой. Кроме этого, в салоне обновленной «Лады» появятся новые сиденья с боковой поддержкой и электроручник.