28 мая, 14:11

Обновленная Lada Vesta: появились фотографии салона

Пока интерьер облеплен маскировкой, но некоторые детали все же можно рассмотреть

Салон Lada Vesta FL © Avtograd news / Вконтакте
Мария Евдокимова
В Сети опубликовано уже множество фотографий Lada Vesta с приставкой FL, снятой с разных ракурсов, однако подобраться близко к салону новинки шпионам удалось впервые. Снимки интерьера одного из прототипов появились в сообществе Avtograd news Вконтакте.

Интерьер на фотографиях затянут камуфляжем: лишен маскировки только многофунциональный руль с четырьмя спицами. Справа от него на новой передней панели виден прикрытый белой пленкой вертикальный экран-планшет мультимедийной системы, размер которого неизвестен. Также можно рассмотреть измененные дверные карты.

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Салон Lada Vesta FL

Фото: Avtograd news / Вконтакте

О том, что Vesta обзаведется крупным «планшетом», стало известно еще в прошлом году. Ожидается, что такой тачскрин «мультимедийки» достанется не всем версиям – им будет оснащаться только топовое исполнение, а остальные получат более скромный дисплей системы с сервисами «Яндекс.Авто».

По предварительным данным, Vesta FL позаимствует у кроссовера Renault Arkana конфигурацию приборной панели с экранчиком между спидометром и тахометром, а также блок управления климат-контролем с тремя шайбами и подсветкой. Кроме этого, в салоне обновленной «Лады» появятся новые сиденья с боковой поддержкой и электроручник.

Универсал Lada Vesta FL

Drom

Накануне Lada Vesta FL впервые сфотографировали в Москве: ранее новинка попадала в объективы фотошпионов только в родном для АвтоВАЗа Тольятти. Внешне она отличается от актуальной модели измененными бамперами, новой решеткой радиатора, подретушированными фарами, которые в «богатой» версии будут светодиодными, и иными фонарями.

О моторной гамме пока подтвержденной информации нет. Предполагается, что Vesta FL сохранит прежние агрегаты – 1,6-литровые мощностью 106 и 113 лошадиных сил и 122-сильный мотор 1.8. Последний для обновленной «Весты» могут форсировать до 136 сил.

Ожидается, что премьера Lada Vesta FL состоится до конца нынешнего года, а в дилерские центры новинку начнут отгружать в 2022 году.

Источник: Avtograd news