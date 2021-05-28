Обновленная Lada Vesta: появились фотографии салона

Интерьер на фотографиях затянут камуфляжем: лишен маскировки только многофунциональный руль с четырьмя спицами. Справа от него на новой передней панели виден прикрытый белой пленкой вертикальный экран-планшет мультимедийной системы, размер которого неизвестен. Также можно рассмотреть измененные дверные карты.
Фото: Avtograd news / Вконтакте
О том, что Vesta обзаведется крупным «планшетом», стало известно еще в прошлом году. Ожидается, что такой тачскрин «мультимедийки» достанется не всем версиям – им будет оснащаться только топовое исполнение, а остальные получат более скромный дисплей системы с сервисами «Яндекс.Авто».
По предварительным данным, Vesta FL позаимствует у кроссовера Renault Arkana конфигурацию приборной панели с экранчиком между спидометром и тахометром, а также блок управления климат-контролем с тремя шайбами и подсветкой. Кроме этого, в салоне обновленной «Лады» появятся новые сиденья с боковой поддержкой и электроручник.
Drom
Накануне Lada Vesta FL впервые сфотографировали в Москве: ранее новинка попадала в объективы фотошпионов только в родном для АвтоВАЗа Тольятти. Внешне она отличается от актуальной модели измененными бамперами, новой решеткой радиатора, подретушированными фарами, которые в «богатой» версии будут светодиодными, и иными фонарями.
О моторной гамме пока подтвержденной информации нет. Предполагается, что Vesta FL сохранит прежние агрегаты – 1,6-литровые мощностью 106 и 113 лошадиных сил и 122-сильный мотор 1.8. Последний для обновленной «Весты» могут форсировать до 136 сил.
Ожидается, что премьера Lada Vesta FL состоится до конца нынешнего года, а в дилерские центры новинку начнут отгружать в 2022 году.