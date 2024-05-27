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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 19:53
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Названы пять главных технических преимуществ Lada Vesta

Производитель рассказал, почему клиенты делают выбор в пользу модели
Компания АвтоВАЗ назвала пять главных технических особенностей Lada Vesta. По словам специалистов, инженерам удалось разработать кузов, который не испытывает перегрузок во время резких маневров. При этом «Веста» послушно откликается на каждое движение руля. Кроме того, представители концерна сообщили, что на уверенное движение влияет мощный подрамник, который обеспечивает машине «азартную управляемость».
Названы пять главных технических преимуществ Lada Vesta
© Lada
Анастасия Мельник

Одним из главных преимуществ компания назвала неубиваемые и эффективные двигатели 1.6 и 1.8 Evo. По словам специалистов, «безвтыковая» шатунно-поршневая группа в случае обрыва ремня не приведёт к дорогостоящему ремонту агрегатов. Кроме того, вазовские моторы известны своими большими пробегами, а также ремонтопригодностью.

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Другой особенностью модели является безопасный кузов повышенной прочности, а также топливный бак, сделанный из специального пластика. Таким образом, среди плюсов «Весты» специалисты назвали стойкость к повышенным нагрузкам, сниженную массу и отсутствие коррозии.

Последний фактор обеспечивается за счет использования двойного слоя грунта, эмали, лака, а также антигравийоного покрытия и оцинковки. Кроме того, инженеры обрабатывают кузова специальным консервирующим составом, который заливается в скрытые сечения.

В начале мая блогер рассказал о недостатках Lada Vesta NG без системы ESP. Для этого автомобилю устроили тест-драйв, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в эксплуатации.

Источник:«Российская газета»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Lada
#Vesta