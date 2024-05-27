Названы пять главных технических преимуществ Lada Vesta

Другой особенностью модели является безопасный кузов повышенной прочности, а также топливный бак, сделанный из специального пластика. Таким образом, среди плюсов «Весты» специалисты назвали стойкость к повышенным нагрузкам, сниженную массу и отсутствие коррозии.

Последний фактор обеспечивается за счет использования двойного слоя грунта, эмали, лака, а также антигравийоного покрытия и оцинковки. Кроме того, инженеры обрабатывают кузова специальным консервирующим составом, который заливается в скрытые сечения.