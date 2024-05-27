Названы пять главных технических преимуществ Lada Vesta

Названы пять главных технических преимуществ Lada VestaПроизводитель рассказал, почему клиенты делают выбор в пользу модели
Одним из главных преимуществ компания назвала неубиваемые и эффективные двигатели 1.6 и 1.8 Evo. По словам специалистов, «безвтыковая» шатунно-поршневая группа в случае обрыва ремня не приведёт к дорогостоящему ремонту агрегатов. Кроме того, вазовские моторы известны своими большими пробегами, а также ремонтопригодностью.
Другой особенностью модели является безопасный кузов повышенной прочности, а также топливный бак, сделанный из специального пластика. Таким образом, среди плюсов «Весты» специалисты назвали стойкость к повышенным нагрузкам, сниженную массу и отсутствие коррозии.
Последний фактор обеспечивается за счет использования двойного слоя грунта, эмали, лака, а также антигравийоного покрытия и оцинковки. Кроме того, инженеры обрабатывают кузова специальным консервирующим составом, который заливается в скрытые сечения.
В начале мая блогер рассказал о недостатках Lada Vesta NG без системы ESP. Для этого автомобилю устроили тест-драйв, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в эксплуатации.