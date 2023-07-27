У новой Lada Vesta обнаружили массовый дефект

Один из владельцев новой «Весты» пожаловался на стуки стабилизатора на пробеге в девять тысяч километров. После осмотра машины на подъемнике оказалось, что штанга стабилизатора «ходит» в сайлентблоке свободно. И это несмотря на то, что скоба хорошо затянута. Двое других покупателей Vesta NG сообщили об аналогичной проблеме на пробегах 800 и 600 километров. Причиной стука в этих случаях стала некачественная резиновая втулка стабилизатора.