У новой Lada Vesta обнаружили массовый дефект

У новой Lada Vesta обнаружили массовый дефектС этой проблемой сталкивались водители предыдущих поколений модели
Владельцы Lada Vesta NG пожаловались на стуки стабилизатора поперечной устойчивости. Причем некоторые автолюбители сообщили, что обнаружили подозрительные звуки в тот момент, когда пробег не достиг даже тысячи километров. Аналогичный дефект наблюдался и на машинах, которые выпускали с 2015 по 2019 год. В прошлый раз неисправность решили с помощью замены конструкции стабилизатора.
Один из владельцев новой «Весты» пожаловался на стуки стабилизатора на пробеге в девять тысяч километров. После осмотра машины на подъемнике оказалось, что штанга стабилизатора «ходит» в сайлентблоке свободно. И это несмотря на то, что скоба хорошо затянута. Двое других покупателей Vesta NG сообщили об аналогичной проблеме на пробегах 800 и 600 километров. Причиной стука в этих случаях стала некачественная резиновая втулка стабилизатора.
По данным портала «Лада.Онлайн», проблема со стабилизатором уже носит массовый характер. Это связывают с тем, что большую часть деталей рестайлинговой «Весты» пришлось заменить на отечественные и китайские элементы. Стабилизатор поперечной устойчивости стал одним из таких комплектующих.
Накануне АвтоВАЗ сообщил об очередной нехватке деталей для производства автомобилей. В то же время дилерские центры пожаловались на поставки некомплектных Lada Vesta NG.