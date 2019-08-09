Время разгона «Весты» с вариатором оказалось выдумкой

В первоначальной версии публикации говорилось о том, что «новая версия «Весты» будет комплектоваться 1,6-литровым двигателем мощностью 113 сил и сможет разгоняться с 0 до 100 километров в час за 10,3 секунды. Тип коробки передач в посте не упоминался, однако дело в том, что столько сил (а именно – 114) выдает агрегат Renault-Nissan того же объема, который работает в связке с вариатором и уже устанавливается на Lada XRay Cross.

Так или иначе, заявленная динамика весьма сомнительна: получается, что Vesta с таким мотором лишь на 0,1 секунды медленнее «спортивного» седана с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Действительно, эта цифра оказалась ошибочной – дилер «Техинком» признал, что администратор паблика во «Вконтакте» «замечтался и немного ошибся при постинге»: на самом деле речь шла о 106-сильной версии, которая тратит на разгон с места до «сотни» 11,2 секунды.