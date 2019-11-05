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17:48

В Lada Vesta с вариатором зимой станет теплее

«АвтоВАЗ» пересмотрит комплектации для новой модификации модели

Lada Vesta с вариатором появится на рынке с набором «теплых» опций. Он будет включать подогрев руля, обогрев лобового стекла, подогрев наружных зеркал и трехуровневый подогрев передних кресел. Полный набор доступного оборудования пока не объявлен, однако «Российская газета» выяснила, что доплата за пакет Winter составит примерно 25 тысяч рублей.

Vesta с вариантом встала на конвейер в начале октября и в ближайшее время поступит в продажу. Она комплектуется коробкой Jatco JF015E в сочетании с двигателем Renault объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что новая коробка передач будет доступна как для базового седана и универсала, так и для их вседорожных версий. Кроме того, с появлением новой модификации расширится и палитра цветов: она пополнится синим оттенком «Дайвинг».

На сегодняшний день цены на Lada Vesta с «механикой» стартуют от 609 900 рублей, а вариант с «роботом» стоит минимум в 676 900 рублей. Что касается универсалов, то цены на Vesta SW начитаются от 688 900 и 741 900 рублей соответственно. Cross-версии оцениваются в 805 900 рублей за седан и 791 900 за универсал.

Источник: Российская газета