В Lada Vesta с вариатором зимой станет теплее

Vesta с вариантом встала на конвейер в начале октября и в ближайшее время поступит в продажу. Она комплектуется коробкой Jatco JF015E в сочетании с двигателем Renault объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что новая коробка передач будет доступна как для базового седана и универсала, так и для их вседорожных версий. Кроме того, с появлением новой модификации расширится и палитра цветов: она пополнится синим оттенком «Дайвинг».
На сегодняшний день цены на Lada Vesta с «механикой» стартуют от 609 900 рублей, а вариант с «роботом» стоит минимум в 676 900 рублей. Что касается универсалов, то цены на Vesta SW начитаются от 688 900 и 741 900 рублей соответственно. Cross-версии оцениваются в 805 900 рублей за седан и 791 900 – за универсал.