В Lada Vesta с вариатором зимой станет теплее

Vesta с вариантом встала на конвейер в начале октября и в ближайшее время поступит в продажу. Она комплектуется коробкой Jatco JF015E в сочетании с двигателем Renault объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что новая коробка передач будет доступна как для базового седана и универсала, так и для их вседорожных версий. Кроме того, с появлением новой модификации расширится и палитра цветов: она пополнится синим оттенком «Дайвинг».