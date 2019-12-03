«АвтоВАЗ» изменил цены Lada Vesta

Как пишет «Лада.Онлайн», базовая комплектация «Весты» – Standard – теперь называется Classic. При этом для машин с механической трансмиссией стала доступна новая модификация Exclusive, которая стоит 839 900 рублей.
Стоимость Lada Vesta Cross теперь будет начинаться от 757 900 рублей. Это на 48 тысяч рублей дешевле, чем было ранее, но из-за этого в базовой комплектации появится не климат контроль-контроль, а кондиционер. Кроме того, из оснащения уберут обогрев лобового стекла, атмосферную подсветку салона, боковые подушки безопасности и даже футляр для очков.
Универсал Lada Vesta SW получит пакет опций Standart Plus для комплектации Classic. Такой автомобиль стоит 773 900 рублей. В его оснащение войдут дисковые задние тормоза, трехуровневый подогрев сидений, 12-вольтовая розетка для задних пассажиров и центральный подлокотник с боксом.
Также универсалы Vesta получили комплектацию Exclusive, которая ранее предлагалась только для автомобилей с «автоматом». Стоить топовое исполнение будет от 876 900 рублей. Отличить его можно будет по наружным зеркалам черного цвета, черной обивке потолка и отделке сидений тканью и экокожей.
Версия Vesta SW Cross получила новую комплектацию Comfort Image, которая стоит от 799 900 рублей. За пакет, в который входят обогрев лобового стекла и трехуровневый подогрев передних сидений, придется доплатить еще 8 тысяч рублей.
Седан в исполнении Comfort и Comfort Image подорожал на 3 тысячи рублей, а версия Comfort Multimedia — на 6 тысяч. Комплектация Exclusive пополнилась обивкой потолка черного цвета и черными зеркалами заднего вида, но прибавила к цене 18 500 рублей.
Все версии «Весты», кроме исполнения Sport, прибавили по 2 тысячи рублей в комплектации Luxe, это произошло за счет появления функции освещения поворота «туманками». Это же вкупе с кожаной обивкой и подогревом руля сделают комплектацию Luxe Multimedia на 15 тысяч рублей дороже. Вариант Luxe Prestige прибавил в цене 19 тысяч рублей — теперь в комплектацию входят все предыдущие опции, а также складывающиеся зеркала.
Стоимость Lada Vesta Sport также подросла в обеих комплектациях на 6 тысяч рублей — у автомобилей появится подогрев рулевого колеса. Кроме того, больше покупатели не смогут заказать «спортивную» модификацию в цвете «Черная жемчужина».