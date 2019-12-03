«АвтоВАЗ» изменил цены Lada Vesta

Также универсалы Vesta получили комплектацию Exclusive, которая ранее предлагалась только для автомобилей с «автоматом». Стоить топовое исполнение будет от 876 900 рублей. Отличить его можно будет по наружным зеркалам черного цвета, черной обивке потолка и отделке сидений тканью и экокожей.

Версия Vesta SW Cross получила новую комплектацию Comfort Image, которая стоит от 799 900 рублей. За пакет, в который входят обогрев лобового стекла и трехуровневый подогрев передних сидений, придется доплатить еще 8 тысяч рублей.