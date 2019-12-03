Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:58

«АвтоВАЗ» изменил цены Lada Vesta

Компания пересмотрела комплектации и немного увеличила ценник

Анастасия Дубина
«АвтоВАЗ» изменил цены и комплектации семейства Lada Vesta 2020 модельного года. У автомобилей появятся новые версии и опции, а в некоторых исполнениях они станут дороже.

Как пишет «Лада.Онлайн», базовая комплектация «Весты» Standard теперь называется Classic. При этом для машин с механической трансмиссией стала доступна новая модификация Exclusive, которая стоит 839 900 рублей.

Стоимость Lada Vesta Cross теперь будет начинаться от 757 900 рублей. Это на 48 тысяч рублей дешевле, чем было ранее, но из-за этого в базовой комплектации появится не климат контроль-контроль, а кондиционер. Кроме того, из оснащения уберут обогрев лобового стекла, атмосферную подсветку салона, боковые подушки безопасности и даже футляр для очков.

Универсал Lada Vesta SW получит пакет опций Standart Plus для комплектации Classic. Такой автомобиль стоит 773 900 рублей. В его оснащение войдут дисковые задние тормоза, трехуровневый подогрев сидений, 12-вольтовая розетка для задних пассажиров и центральный подлокотник с боксом.

Также универсалы Vesta получили комплектацию Exclusive, которая ранее предлагалась только для автомобилей с «автоматом». Стоить топовое исполнение будет от 876 900 рублей. Отличить его можно будет по наружным зеркалам черного цвета, черной обивке потолка и отделке сидений тканью и экокожей.

Версия Vesta SW Cross получила новую комплектацию Comfort Image, которая стоит от 799 900 рублей. За пакет, в который входят обогрев лобового стекла и трехуровневый подогрев передних сидений, придется доплатить еще 8 тысяч рублей.

Lada Vesta c трансмиссией CVT: первый тест-драйв

Седан в исполнении Comfort и Comfort Image подорожал на 3 тысячи рублей, а версия Comfort Multimedia — на 6 тысяч. Комплектация Exclusive пополнилась обивкой потолка черного цвета и черными зеркалами заднего вида, но прибавила к цене 18 500 рублей.

Все версии «Весты», кроме исполнения Sport, прибавили по 2 тысячи рублей в комплектации Luxe, это произошло за счет появления функции освещения поворота «туманками». Это же вкупе с кожаной обивкой и подогревом руля сделают комплектацию Luxe Multimedia на 15 тысяч рублей дороже. Вариант Luxe Prestige прибавил в цене 19 тысяч рублей — теперь в комплектацию входят все предыдущие опции, а также складывающиеся зеркала.

Стоимость Lada Vesta Sport также подросла в обеих комплектациях на 6 тысяч рублей — у автомобилей появится подогрев рулевого колеса. Кроме того, больше покупатели не смогут заказать «спортивную» модификацию в цвете «Черная жемчужина».