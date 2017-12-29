Модификации будут предлагаться с разными моторами

Пульс

У «Весты» будут две спортивные версии. Стали известны их названия

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29 декабря 2017

Спортивные модификации Lada Vesta будут называться S-Line и R. Соответствующие эмблемы зарегистрированы «АвтоВАЗом» и содержатся в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности («Роспатент»).

[Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris](https://motor.ru/testdrives/vestasolaris.htm)

Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris

Детальной информации о новинках пока нет, но, вероятно, модификации «Весты» могут быть сделаны по аналогии «заряженных» моделей зарубежных брендов. То есть S-Line – это будет базовый «подогретый» вариант со спортивным обвесом кузова, а R – полноценная спортивная версия.

Седан Lada Vesta будет предлагаться с двумя двигателями: 1,6-литровым агрегатом от «Калины» NFR, выдающим около 140 лошадиных сил, а также с 1,8-литровым мотором мощностью 149 сил (впоследствии его отдачу, возможно, увеличат до 180 сил).

Помимо форсированным мотором, спортивная «Веста» получит заниженную подвеску и иными пружинами и амортизаторами, более мощные тормоза и модернизированную механическую коробку передач.

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Прототип «заряженной» модели – Vesta Sport – дебютировал на прошлогоднем автосалоне в Москве. Концепт отличался от серийной машины окрашенной в черный цвет крышей и зеркалами, иными бамперами, 17-дюймовыми колесами особого дизайна, задним спойлером и наклейками на кузове. Ожидается, что схожие доработки получит и товарный вариант спортивной «Весты».

Новинку начнут выпускать в феврале. В продаже автомобиль появится в апреле.

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