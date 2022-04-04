Vesta

Lada Vesta

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Стали известны автомобили с наибольшим количеством российских деталей
Минпромторг оценил степень локализации производства популярных машин в России
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Новая Lada Vesta Sport: первая фотография
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Новая Lada Vesta: раскрыты дата старта продаж и цены
Новости
Показан дизайн новой Lada Vesta на базе Renault Logan
28 марта, 11:35
Появились подробности о сборке новой Lada Vesta
Инсайдеры утверждают, что из-за острой нехватки комплектующих запуск массового производства может быть сдвинут
Цифровую «приборку» и планшет новой Lada Vesta показали на видео
В Сети появился ролик, в котором продемонтирована работа виртуальной панели приборов самой дорогой Vesta NG
25 марта, 12:45Новости
Лиза Будрина
21 марта, 11:50
Планшет для новой Lada Vesta раскрыли на патентных изображениях
Передняя панель запатентована в трех вариантах дизайна
18 марта, 16:25
Сборка Lada Vesta возобновляется, а Granta отправляется в простой
Раскрыт производственный график АвтоВАЗа на последнюю неделю марта
16 марта, 15:43
Вот так может выглядеть цифровая приборка новой Lada Vesta
Изображения щитка приборов опубликованы в базе Роспатента
15 марта, 11:51
Стало известно, сколько времени уйдет на импортозамещение электроники Lada Vesta
В настоящее время завод в Ижевске, где собирают Vesta, простаивает из-за нехватки комплектующих
4 марта, 11:15
Новые Lada Vesta фотографировали на автовозе
По всей видимости, АвтоВАЗ приступил к отгрузкам Vesta NG дилерам
26 февраля, 13:13
АвтоВАЗ ответил, когда перестанут собирать актуальную Lada Vesta
Жизненный цикл семейства Vesta первого поколения подходит к концу
Все о новой Lada Vesta
На заводе «Lada Ижевск» запустили серийное производство Весты нового поколения, но сам процесс пока не показали
25 февраля, 8:00Селектор
Редакция «Мотора»
АвтоВАЗ показал новую Lada Vesta
Модернизированная модель встала на конвейер завода в Ижевске
22 февраля, 12:16Новости
Лиза Будрина
16 февраля, 16:23
Названы дефекты первых обновленных Lada Vesta
Эксперты посоветовали покупателям подождать пару месяцев после дебюта модели
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