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АвтоВАЗ объяснил, как купить газовую Lada Largus за 1,3 млн рублей
Новости
АвтоВАЗ внедрит на Lada Vesta и Lada Iskra новые двигатели
Новости
В России сделали полноприводную гибридную Lada Vesta
Новости
За мощную Lada Vesta будут просить 2,4 млн рублей
Названы актуальные цены «Лада»: за сколько купить «Весту», «Гранту» и «Ниву»
АвтоВАЗ сегодня выпускает 7 моделей, не считая спортивной и коммерческой техники
6 февраля, 14:17
Читальный зал
Алексей Кованов
Золотая середина: эксперт сравнил Lada Iskra с Granta и Vesta
Iskra имеет четыре комплектации (Comfort, Life, Enjoy, Techno), стартовые цены на которые начинаются в диапазоне от 1 249 000 до 1 579 000 рублей
8 августа 2025, 18:25
Новости
Иван Прокудин
15 июня 2025, 17:17
Раскрыта возрожденная Lada Vesta Sport: теперь два типа кузова
Одну из главных новинок АвтоВАЗа подловили без камуфляжа
26 мая 2025, 18:12
Белорусская Lada Vesta оказалась на 350 тысяч дешевле российской
В Беларуси автомобили Lada продаются дешевле, чем в России, и в более богатой комплектации
10 мая 2025, 18:18
У Lada Vesta с пробегом 165 000 км вскрыли мотор: что пришлось заменить
Обострение «масложора» вынудило проверить состояние силового агрегата
9 мая 2025, 18:18
АвтоВАЗ удивил графиком замены масла на Vesta с китайской «механикой»
Новая коробка передач оказалась требовательна к техобслуживанию
2 мая 2025, 13:13
АвтоВАЗ снова сократил линейку выпускаемых Lada Vesta
Флагман автозавода собирают не во всех комплектациях
25 апреля 2025, 23:59
В России взлетели продажи Lada Vesta с вариатором, и вот почему
«Механику» выбирают около трети покупателей флагмана АвтоВАЗа
24 апреля 2025, 20:27
В России отзывают более 47 тысяч Lada Vesta и Largus
Проблема касается автомобилей, выпущенных с октября 2021 по август 2023 года
Новая Lada Vesta Sport: предварительная цена и сроки появления
Самая дорогая Веста должна появиться в продаже этим летом
18 апреля 2025, 16:54
Новости
Лиза Будрина
15 апреля 2025, 16:36
АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с ручным управлением
Ее стоимость пока не раскрывается
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