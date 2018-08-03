Официальная презентация модели состоится в конце августа на московском автосалоне

Пульс

Lada Vesta Sport сфотографировали на стоянке дилерского центра

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3 августа 2018

В Сети появились «живые» фотографии «заряженной» модификации Lada Vesta под названием Sport. Новинка дебютировала в прошлом месяце, хотя официальная премьера ожидается лишь в конце августа на Московском международном автосалоне. Снимок автомобиля , который заметили на стоянке одного из дилерских центров марки, опубликованы в сообществе Лада Веста | Lada Vesta во Вконтакте.

[Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris](https://motor.ru/testdrives/vestasolaris.htm)

Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris

Внешне Lada Vesta Sport отличается оригинальным передним бампером, заниженной подвеской, задним спойлером, диффузором и раздвоенным выхлопом. Дополнительно в списке оснащения значатся аэродинамические накладки на пороги и 17-дюймовые колесные диски, обутые в низкопрофильную резину.

Изменения претерпела и техническая начинка: шасси доработали для улучшения управляемости, установив специальные амортизационные стойки, появилась новая тормозная система с дисками увеличенного диаметра.

Под капотом спортивной «Весты» будет установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил (187 Нм момента). Агрегат будет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. По предварительной информации, с места до «сотни» Vesta Sport сможет разгоняться за 9,6 секунды.

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