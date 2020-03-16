Посмотрите на уникальный спорткар Slash от создателя машины Джокера

Несколькими годами ранее Веттер разработал автомобиль для Джокера, который появился в «Отряде самоубийц». За основу был взят Infiniti G35 Vaydor от одноименного тюнинг-ателье.

В движение автомобиль приводит доработанный двигатель V6 объемом 3,5 литра, форсированный с 280 до 400 лошадиных сил. С такой установкой Vaydor G35 разгоняется с места до 100 километров в час за 3,5 секунды.