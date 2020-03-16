Посмотрите на уникальный спорткар Slash от создателя машины Джокера

В движение Slash приводит «корветовский» мотор V8 объемом 6,2 литра, мощность которого увеличили до 450 лошадиных сил (на 20 сил больше, чем у Corvette). Автомобиль получил пару камер, 20-дюймовые диски и необычные двери, которые открываются вверх. Slash практически без пробега – он проехал всего 2314 километров. Продавец обещает гарантию сроком 12 месяцев.
Несколькими годами ранее Веттер разработал автомобиль для Джокера, который появился в «Отряде самоубийц». За основу был взят Infiniti G35 Vaydor от одноименного тюнинг-ателье.
В движение автомобиль приводит доработанный двигатель V6 объемом 3,5 литра, форсированный с 280 до 400 лошадиных сил. С такой установкой Vaydor G35 разгоняется с места до 100 километров в час за 3,5 секунды.
Ранее в Сети опубликовали фотографии другого культового автомобиля из комиксов DC – бэтмобиля, который появится в новом фильме о Бэтмене. Машина существенно отличается от бэтмобилей из предыдущих кинолент и напоминает классический маслкар 80-х годов, например, Plymouth Barracuda.