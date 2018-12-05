На eBay выставили интерьер гиперкара Bugatti Veyron

Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 год. Гиперкар оснащался восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность агрегата составляла 1001 лошадиную силу и 1250 Нм крутящего момента (позже появились версии на 1200 сил). Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. C нуля до «сотни» полноприводный Veyron может разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 и 410 километров в час (в зависимости от модификации).