На eBay выставили интерьер гиперкара Bugatti Veyron

В состав комплекта входит передняя панель, два кресла с ремнями безопасности, панели дверей со всеми переключателями, рычаг коробки передач, блок климат-контроля, центральная консоль, руль, перчаточный ящик и другие небольшие элементы интерьера.
По словам продавца, все детали хранились в специальном помещении, где постоянно поддерживалась необходимая температура. Все элементы новые и ни разу не устанавливались на автомобиль. Интерьер подойдет для любого «Вейрона», выпущенного с 2006 по 2015 год.
Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 год. Гиперкар оснащался восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность агрегата составляла 1001 лошадиную силу и 1250 Нм крутящего момента (позже появились версии на 1200 сил). Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. C нуля до «сотни» полноприводный Veyron может разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 и 410 километров в час (в зависимости от модификации).
Цена Veyron на вторичном рынке может достигать 1,5 миллиона долларов.