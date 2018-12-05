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16:33

На eBay выставили интерьер гиперкара Bugatti Veyron

Детали салона машины оценили в десятую часть стоимости гиперкара

© Braman Motors
Автомобильный дилер из Майями Braman Motors выставил на eBay элементы интерьера гиперкара Bugatti Veyron. Они оценены в 149 999 долларов (10 миллионов рублей по текущему курсу).

В состав комплекта входит передняя панель, два кресла с ремнями безопасности, панели дверей со всеми переключателями, рычаг коробки передач, блок климат-контроля, центральная консоль, руль, перчаточный ящик и другие небольшие элементы интерьера.

По словам продавца, все детали хранились в специальном помещении, где постоянно поддерживалась необходимая температура. Все элементы новые и ни разу не устанавливались на автомобиль. Интерьер подойдет для любого «Вейрона», выпущенного с 2006 по 2015 год.

Вот так выглядят «пончики» на Bugatti Veyron, переделанном из полноприводного в заднеприводный

Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 год. Гиперкар оснащался восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность агрегата составляла 1001 лошадиную силу и 1250 Нм крутящего момента (позже появились версии на 1200 сил). Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. C нуля до «сотни» полноприводный Veyron может разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 и 410 километров в час (в зависимости от модификации).

Цена Veyron на вторичном рынке может достигать 1,5 миллиона долларов.

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