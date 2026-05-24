Видео: автомобиль футболиста «Спартака» разбился в жестком ДТП, на месте скорая

Водитель Porsche пошел на обгон на Ломоносовском проспекте, после чего на высокой скорости врезался в заднее крыло иномарки футболиста. От удара оба автомобиля вылетели на газон, при этом минивэн с водителем спортсмена и пассажиркой опрокинулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате произошедшего Voyah Dream получил серьезные повреждения. По данным Дептранса Москвы, сейчас движение транспорта из-за ДТП затруднено.

На место аварии прибыли медики, которые госпитализировали пассажирку минивэна. В настоящее время журналисты выясняют, в каком состоянии находится женщина и кем она приходится футболисту.