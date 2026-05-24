Опубликовано 24 мая 2026, 15:21
1 мин.

Видео: автомобиль футболиста «Спартака» разбился в жестком ДТП, на месте скорая

Voyah Dream известного футболиста Прудникова опрокинулся в ДТП. Авария произошла днем 24 мая на Мичуринском проспекте. Об этом сообщает 112.
© Telegram-канал «112»/РИА Новости
Арина Лысенко
Водитель Porsche пошел на обгон на Ломоносовском проспекте, после чего на высокой скорости врезался в заднее крыло иномарки футболиста. От удара оба автомобиля вылетели на газон, при этом минивэн с водителем спортсмена и пассажиркой опрокинулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате произошедшего Voyah Dream получил серьезные повреждения. По данным Дептранса Москвы, сейчас движение транспорта из-за ДТП затруднено.

На место аварии прибыли медики, которые госпитализировали пассажирку минивэна. В настоящее время журналисты выясняют, в каком состоянии находится женщина и кем она приходится футболисту.

По словам спортсмена Прудникова, водитель Porsche, виновник аварии, находится «не в адеквате». Очевидцы рассказали, что мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Александр Прудников является серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Он более известен по прозвищу «Слон».

Автор:Арина Лысенко
