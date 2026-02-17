Видео: челябинец несколько раз воткнул нож в женщину на дороге

«Только что на улице Агалакова мужчина подошел к женщине и несколько раз пырнул ножом. Подростки, которые стали свидетелями, отбежали. К безумцу подошли прохожие и увели его в сторону», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель наносит удары, тогда пострадавшая падает на землю. По данным канала, в результате произошедшего женщина получила серьезные травмы, сейчас она находится в реанимации. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что мужчина задержан.

До этого автомобиль с российской актрисой разбился в ДТП с большегрузом. Санора Кирсанова со своей матерью попала в ДТП в Серпухове.

По словам актрисы, она двигалась по крайней левой полосе с разрешенной скоростью, когда прямо перед ней вылетела фура. Затормозить Санора не успевала и стала сигналить мужчине, но он, полностью игнорируя её, продолжал движение. В результате столкновения машину актрисы завернуло, и она полетела прямо под фуру.

