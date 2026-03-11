Видео: ДТП парализовало МКАД

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит поврежденный автомобиль такси: у транспорта разбит капот и бампер, а его детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в результате ДТП движение транспорта было затруднено.

До этого актриса «Универа. Новая общага» и «СашаТани» не выжила в ДТП. Екатерина Ведунова разбилась со своей 15-летней дочерью в Мордовии. Авария произошла 4 марта на 439-м км трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Луидором».

Ранее глыба льда раздавила BMW X6 Competition за 20 млн рублей в Москве.