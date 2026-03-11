Видео: глыба льда раздавила BMW X6 Competition за 20 млн рублей в Москве

«В это время в иномарке находился мужчина — он чудом не пострадал», — говорится в публикации.

На кадрах, размещённых в Telegram-канале Mash, видно, что иномарка получила серьёзные повреждения: у транспорта полностью смята крыша, разбито лобовое стекло.

По словам очевидцев, несколько килограмм льда упали на автомобиль, когда водитель выезжал со двора. осадки раздавили крышу и капот, кроме того, пострадала подвеска. Ущерб составил примерно 13 млн рублей. Кровля многоэтажного дома была не очищена. Спустя два часа после произошедшего дворники начали расчищать снег и убирать лёд.

До этого актриса «Универа. Новая общага» и «СашаТани» не выжила в ДТП. Екатерина Ведунова разбилась со своей 15-летней дочерью в Мордовии. Авария произошла 4 марта на 439-м км трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Луидором».

Ранее машины с людьми моментально воспламенились на МКАД в момент ДТП.