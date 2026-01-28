Видео: гаишник голыми руками передвигал фуру в Подмосковье

«Русский гаишник! Если перед ним нарушите ПДД, он схватит вас вот этими же руками», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как инспектор ДПС руками толкает фуру, которая движется по проезжей части, при этом рядом с ним идет коллега, который никак не помогает гаишнику. На записи также заметно, что за сотрудниками ГИБДД медленно едет черный автомобиль, а патрульная машина стоит на обочине.

