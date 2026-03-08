Видео: хищника заметили на проезжей части в российском регионе

«Хищница дефилировала на трассе Лидога — Ванино, причём уже второй раз с начала года. Водители сняли её на видео, после попытались прогнать в лес. Но кошка явно не торопилась менять маршрут, а нагло улеглась на обочине», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как рысь идёт по обочине дороги и никак не реагирует на проезжающую машину.

До этого во Владимирской области рысь, занесённая в Красную книгу, пробежала по проезжей части. Инцидент произошёл в центре одного из поселков Гороховецкого района. На размещённых в сети кадрах видно, как хищник бежит по заснеженной дороге возле припаркованных автомобилей. По данным канала, в этом году фотоловушки уже замечали рысь в Ковровском районе — в Алешинском охотничьем хозяйстве. Этот редкий вид диких кошек, единственный обитающий в регионе, занесен в Красную книгу Владимирской области и находится под охраной. По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов, в 2024 году насчитали 37 особей, в 2025-м — уже 27.

Ранее машины с людьми моментально воспламенились на МКАД в момент ДТП.