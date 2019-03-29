Появилось первое видео нового крошечного кроссовера Hyundai

Судя по тизеру, дизайн кроссовера будет выполнен в духе «Коны» – с похожей двухэтажной светотехникой, но с прямоугольными ходовыми огнями и очень большой решеткой радиатора. Предполагается, что длина Hyundai Venue не превысит четырех метров, а в гамму силовых установок войдет литровый турбомотор, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, и 1,4-литровые агрегаты (бензиновый и дизельный).