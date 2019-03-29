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15:43

Появилось первое видео нового крошечного кроссовера Hyundai

Компания опубликовала тизер модели Venue

Компания Hyundai опубликовала видеотизер субкомпактного кроссовера Venue, который в линейке марки расположится на ступеньку ниже модели Kona. Премьера новинки состоится 17 апреля – одновременно в Нью-Йорке и Нью-Дели.

Судя по тизеру, дизайн кроссовера будет выполнен в духе «Коны» с похожей двухэтажной светотехникой, но с прямоугольными ходовыми огнями и очень большой решеткой радиатора. Предполагается, что длина Hyundai Venue не превысит четырех метров, а в гамму силовых установок войдет литровый турбомотор, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, и 1,4-литровые агрегаты (бензиновый и дизельный).

Как ранее заявляли в компании, новый кроссовер предназначен для «городских предпринимателей» активных молодых людей, которым важен в автомобилях уникальный стиль. Ожидается, что стоить такая машина будет дешевле «Коны» и «Креты».

На первых рынках продажи новинки начнутся в середине мая этого года.

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