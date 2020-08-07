Вьетнамский кроссовер на базе BMW X5 получил «президентскую» версию

Обе модели — LUX SA2.0 и President — базируются на «тележке» BMW X5 серии F15. Над дизайном машин работало итальянское ателье Pininfarina. В гамму двигателей входят двухлитровые «турбочетверки» мощностью 176 (300 Нм) и 231 силу (350 Нм), совмещённые с восьмидиапазонным «автоматом».

В прошлом году ходили слухи, что марка планирует выйти на российский рынок и вообще стать крупнейшим автопроизводителем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).