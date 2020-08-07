Вьетнамский кроссовер на базе BMW X5 получил «президентскую» версию

Кроссовер получил название VinFast President и от LUX SA2.0 отличается внешним исполнением. Самые заметные изменения — капот с воздухозаборником, забранная мелкой сеткой решетка радиатора, 22-дюймовые колеса и золотистые акценты по периметру кузова. Сзади появился квартет парубков выхлопной системы. Фотографий салона нет, но можно ориентироваться на убранство обычного LUX SA. Со слов производителя, его щедро украсят замшей и углепластиком.
Под капотом VinFast President установлена V-образная «восьмерка», о происхождении которой компания предпочла не рассказывать.
Представленный в прошлом году на Женевском автосалоне прототип LUX V8 оснастили двигателем 6.2 серии LS от Chevrolet Corvette, и, вероятно, на «Президенте» используется такой же. Агрегат выдает 455 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента, позволяя машине разгоняться до 300 километров в час.
Обе модели — LUX SA2.0 и President — базируются на «тележке» BMW X5 серии F15. Над дизайном машин работало итальянское ателье Pininfarina. В гамму двигателей входят двухлитровые «турбочетверки» мощностью 176 (300 Нм) и 231 силу (350 Нм), совмещённые с восьмидиапазонным «автоматом».
В прошлом году ходили слухи, что марка планирует выйти на российский рынок и вообще стать крупнейшим автопроизводителем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).