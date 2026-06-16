Винтажный Jeep 1979 года получил 825-сильный мотор V10

Реставрированный автомобиль легко испортить — недостаток вложений делает его недоделанным, а перебор превращает в пародию. Jeep Cherokee Chief 1979 года избежал обеих крайностей. При внешней сдержанности он скрывает краску Aston Martin, шестиступенчатую «механику», полный привод и 9-литровый V10 Viper. Ничто не выдаёт суперкар под капотом, пока машина стоит на месте.

Этот Jeep Cherokee Chief 1979 года, выставленный на аукцион Bring a Trailer, построен техасским ателье Vigilante, которое специализируется на превращении классических Jeep в современные автомобили с сохранением их оригинального характера. Реставрация выглядит безупречно: двухцветная бело-синяя окраска, боковые графические элементы в стиле 1975 года и массивные шины BFGoodrich идеально подчёркивают дух Cherokee конца 1970-х.

Под капотом установлен атмосферный 9,0-литровый V10 Viper Gen V производства Prefix, выдающий 825 лошадиных сил и 750 фунт-футов (1017 Нм) крутящего момента. Этого достаточно, чтобы винтажный Jeep мог на равных конкурировать с современными суперкарами. Крутящий момент передаётся через шестиступенчатую механическую коробку Tremec TR-6060, раздаточную коробку Atlas II и усиленные мосты Dana на обеих осях.

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