Седан Aurus Senat стал доступен для покупки российским семьям

«Металлическая модель „Аурус Сенат“ ТМ „Технопарк“ — прекрасный подарок для ребенка. Открываются передние двери, открывается багажник. Длина модели: 13,5 см», — сообщает компания-дистрибьютор.

До этого новый бренд Senat представили на Петербургском международном экономическом форуме. Глава компании Андрей Панков на презентации заявил, что эти автомобили ориентированы на чиновников и продолжают ветвь семейства «Чайка».

Выпуск седана Senat 900 будет организован на мощностях завода в петербургском районе Шушары. Ранее на этом предприятии осуществлялся выпуск автомобилей японской марки Toyota.

На стенде Senat также показан удлиненный сенат с индексом 1000 и увеличенной на 200 мм колесной базой. По словам гендиректора Senat, собственниками нового российского автопроизводителя стали частные инвесторы.

Читайте также: