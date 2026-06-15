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Опубликовано 15 июня 2026, 11:21
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Седан Aurus Senat стал доступен для покупки российским семьям

Mail: в продажу пошла масштабная копия седана Aurus Senat. В России стартовали продажи игрушечных инерционных моделей Aurus Senat. Автомобили представлены на всех крупных российских маркетплейсах по цене от 1100 рублей. Дистрибьютором продукции выступает компания «Технопарк», а страной изготовителем указан Китай. На это обратил внимание проект Авто Mail.
Модель Aurus Senat
Модель Aurus Senat
© Технопарк
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Металлическая модель „Аурус Сенат“ ТМ „Технопарк“ — прекрасный подарок для ребенка. Открываются передние двери, открывается багажник. Длина модели: 13,5 см», — сообщает компания-дистрибьютор.

До этого новый бренд Senat представили на Петербургском международном экономическом форуме. Глава компании Андрей Панков на презентации заявил, что эти автомобили ориентированы на чиновников и продолжают ветвь семейства «Чайка».

Выпуск седана Senat 900 будет организован на мощностях завода в петербургском районе Шушары. Ранее на этом предприятии осуществлялся выпуск автомобилей японской марки Toyota.

На стенде Senat также показан удлиненный сенат с индексом 1000 и увеличенной на 200 мм колесной базой. По словам гендиректора Senat, собственниками нового российского автопроизводителя стали частные инвесторы.

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Источник:Авто Mail
Автор:Алексей Кованов
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