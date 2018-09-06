Карбон и хрусталь: показан интерьер прототипа новой «Шкоды»

Спортивную ДНК Skoda в салоне машины символизируют детали из углепластика. Материал используется для изготовления центральной консоли с интегрированным электронным селектором КПП, отделки дверей, передней панели и кресел. Помимо этого, часть декора выполнена из алькантары и хрусталя.