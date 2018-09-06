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13:31

Карбон и хрусталь: показан интерьер прототипа новой «Шкоды»

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Париже

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Компания Skoda опубликовала эскизы интерьера концепт-кара Vision RS. Прототип, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Париже, призван продемонстрировать новый фирменный стиль RS-моделей марки. Вероятно, они также дают представление о том, каким станет хэтчбек Rapid следующего поколения.

Спортивную ДНК Skoda в салоне машины символизируют детали из углепластика. Материал используется для изготовления центральной консоли с интегрированным электронным селектором КПП, отделки дверей, передней панели и кресел. Помимо этого, часть декора выполнена из алькантары и хрусталя.

Приборная панель Vision RS получила особую анимацию и освещение, которое меняется в зависимости от того, как водитель взаимодействует с сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы.

Видео: Skoda

Ранее Skoda показала эскизы самого прототипа. Особенностью Vision RS стал кузов с резкими гранями выштамповок, узкая треугольная головная оптика, передний бампер с обрамлением воздухозаборников из карбона, задний спойлер и диффузор, предположительно, также выполненные из углепластика.

Шпионский снимок новой «Шкоды». Судя по всему, это хэтчбек Rapid следующего поколения

Дизайн Skoda Rapid второго поколения также раскрыли, но на шпионских фотографиях. У серийной машины и прототипа схожее оформление фар головного света, решетки радиатора и элементов переднего бампера.

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