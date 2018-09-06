Карбон и хрусталь: показан интерьер прототипа новой «Шкоды»

Спортивную ДНК Skoda в салоне машины символизируют детали из углепластика. Материал используется для изготовления центральной консоли с интегрированным электронным селектором КПП, отделки дверей, передней панели и кресел. Помимо этого, часть декора выполнена из алькантары и хрусталя.
Приборная панель Vision RS получила особую анимацию и освещение, которое меняется в зависимости от того, как водитель взаимодействует с сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы.
Ранее Skoda показала эскизы самого прототипа. Особенностью Vision RS стал кузов с резкими гранями выштамповок, узкая треугольная головная оптика, передний бампер с обрамлением воздухозаборников из карбона, задний спойлер и диффузор, предположительно, также выполненные из углепластика.
Дизайн Skoda Rapid второго поколения также раскрыли, но на шпионских фотографиях. У серийной машины и прототипа схожее оформление фар головного света, решетки радиатора и элементов переднего бампера.