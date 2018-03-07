Прототип Mazda Vision Coupe назвали лучшим концепт-каром года

Пульс

Представленную в Токио «Мазду» назвали лучшим прототипом в Женеве

286e4d63aa4ed37ab3e51ae274794b03f410ed8e
7 марта 2018

Прототип Mazda Vision Coupe назвали лучшим концепт-каром года на мероприятии Car Design Night, которое прошло в рамках Женевского автосалона. Прототип японской марки дебютировал в ноябре 2017 года на моторшоу в Токио.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Победителя определяло жюри, состоящие из 18 человек. В него входят и главы дизайнерских отделов крупных, мировых автопроизводителей, но каких именно, не уточняется.

Это – не первая награда, которую получает Mazda Vision Coupe. В конце января на автомобильном фестивале в Париже прототип японской марки был признан самым красивым концепт-каром 2017 года.

Mazda Vision Coupe представляет собой четырехдверное купе с 21-дюймовыми колесами. В отделке интерьера концепт-кара использованы кожа и дерево, а всю верхнюю часть центральной консоли занимает дисплей. Никакой информации о технике прототипа в Mazda не привели.

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!

По красоте: топ-6 красивейших машин 2017 года

На фестивале в Париже назвали самые красивые автомобили, суперкары и концепт-кары

Теги:
Mazda
Новости по теме
25 октября 2017
Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах