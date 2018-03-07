Представленную в Токио «Мазду» назвали лучшим прототипом в Женеве

Прототип Mazda Vision Coupe назвали лучшим концепт-каром года на мероприятии Car Design Night, которое прошло в рамках Женевского автосалона. Прототип японской марки дебютировал в ноябре 2017 года на моторшоу в Токио.

Победителя определяло жюри, состоящие из 18 человек. В него входят и главы дизайнерских отделов крупных, мировых автопроизводителей, но каких именно, не уточняется.

Это – не первая награда, которую получает Mazda Vision Coupe. В конце января на автомобильном фестивале в Париже прототип японской марки был признан самым красивым концепт-каром 2017 года.

Mazda Vision Coupe представляет собой четырехдверное купе с 21-дюймовыми колесами. В отделке интерьера концепт-кара использованы кожа и дерево, а всю верхнюю часть центральной консоли занимает дисплей. Никакой информации о технике прототипа в Mazda не привели.

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