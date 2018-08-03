Старт продаж кроссовера запланирован на ноябрь текущего года

Пульс

Стали известны сроки появления в России обновленного Suzuki Vitara

72270e7de1519a7b207855ba57f8baaf486600ef
3 августа 2018

Компания Suzuki назвала сроки появление в России обновленного кроссовера Vitara. Старт продаж рестайлинговой модели запланирован на конец ноября текущего года. Вседорожник получил подкорректированную внешность, но сохранил прежнюю гамму двигателей.

Длительный тест Suzuki Vitara: часть 1, часть 2

Внешне обновленный Suzuki Vitara отличается решеткой радиатора с вертикальными планками вместо горизонтальных, бамперами, головной оптикой и рисунком задних фонарей, которые отныне светодиодные. В салоне появились другой тахометр и спидометр, а также цветной дисплей бортового компьютера, улучшились материалы отделки.

Гамма силовых агрегатов кроссовера осталась прежней: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 117 лошадиных сил и 140-сильный (220 Нм момента) турбомотор объемом 1,4 литра. Литровый трёхцилиндровый агрегат российским покупателям не предложат.

Дорестайлинговый кроссовер предлагается с таким же атмосферным мотором 1.6 (117 сил и 156 Нм момента) и турбомотором 1.4. Цена — от 1 099 000 рублей.

Если не кроссовер, то что

Автомобили, способные заменить кроссоверы и внедорожники

Теги:
SuzukiVitaraКроссоверы
Новости по теме
31 июля 2018
Кроссовер Suzuki Vitara обновился и попрощался с «атмосферником»
20 марта 2018
Компания Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara
10 марта 2016
В Россию привезли мощнейшую версию Suzuki Vitara
4 февраля 2016
Индийский офис Suzuki сделал конкурента Ford EcoSport
25 ноября 2015
Suzuki привезет в Россию «заряженную» «Витару»