Стали известны сроки появления в России обновленного Suzuki Vitara

Компания Suzuki назвала сроки появление в России обновленного кроссовера Vitara. Старт продаж рестайлинговой модели запланирован на конец ноября текущего года. Вседорожник получил подкорректированную внешность, но сохранил прежнюю гамму двигателей.

Длительный тест Suzuki Vitara: часть 1, часть 2

Внешне обновленный Suzuki Vitara отличается решеткой радиатора с вертикальными планками вместо горизонтальных, бамперами, головной оптикой и рисунком задних фонарей, которые отныне светодиодные. В салоне появились другой тахометр и спидометр, а также цветной дисплей бортового компьютера, улучшились материалы отделки.

Гамма силовых агрегатов кроссовера осталась прежней: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 117 лошадиных сил и 140-сильный (220 Нм момента) турбомотор объемом 1,4 литра. Литровый трёхцилиндровый агрегат российским покупателям не предложат.

Дорестайлинговый кроссовер предлагается с таким же атмосферным мотором 1.6 (117 сил и 156 Нм момента) и турбомотором 1.4. Цена — от 1 099 000 рублей.