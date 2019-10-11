Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus

В разговоре с корреспондентом «России 24» он добавил, что за следующий 2020 год производитель намерен реализовать всего 50 экземпляров модели, а массовое производство планируют наладить только в 2021 году.

Несмотря на то, что стоимость модели Senat в кузове седан начинается от 18 миллионов рублей, прием предзаказов пока что приостановили. При этом машины планируют поставлять и на зарубежные рынки.

Одним из них может стать рынок Туркменистана — недавно президент страны Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что готов купить всю линейку «Аурусов», а сегодня во время встречи с Владимиром Путиным напомнил, что все еще планирует заказать партию седанов.