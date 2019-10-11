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17:30

Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus

На сегодняшний день производитель получил около 600 предзаказов

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что спрос на автомобили Aurus достиг отметки в 600 предзаказов.

В разговоре с корреспондентом «России 24» он добавил, что за следующий 2020 год производитель намерен реализовать всего 50 экземпляров модели, а массовое производство планируют наладить только в 2021 году.

Несмотря на то, что стоимость модели Senat в кузове седан начинается от 18 миллионов рублей, прием предзаказов пока что приостановили. При этом машины планируют поставлять и на зарубежные рынки.

Одним из них может стать рынок Туркменистана — недавно президент страны Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что готов купить всю линейку «Аурусов», а сегодня во время встречи с Владимиром Путиным напомнил, что все еще планирует заказать партию седанов.

«Еще раз хочу Вас попросить, что мы сделаем заявку на автомобили "Аурус", седан. Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете. Она была представлена на выставке», — сказал Бердымухамедов.

В качестве еще одного рынка для экспорта «Аурусов» производитель рассматривает Китай — в ближайшие два года руководство планирует открыть там первый дилерский центр марки и наладить поставки люксовых автомобилей.

Кроме того, в ближайшем будущем ожидается расширение модельного ряда. Первым публике представят удлиненную версию «Сената» в кузове лимузин с приставкой L700, а также минивэн Arsenal. Также в стадии разработки находится внедорожник Komendant.