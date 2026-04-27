Водительница заехала внедорожником на низкий Lamborghini, и это попало на видео

В одном из жилых кварталов местная жительница, пытаясь найти свободное парковочное место, превысила скорость и не заметила стоящий внизу автомобиль. В результате Chevrolet буквально проехал по спорткару Lamborghini.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как внедорожник оказывается на крыше другой машины, после чего спорткар сплющивается под тяжестью массивного Chevrolet. В результате ДТП у Lamborghini помялся капот и спустились колеса. Пострадавших в аварии нет.

