Водителям рассказали, как доказать сбой камеры ГИБДД и отменить штраф

«Если речь идет о камерах автоматической фиксации, единственным способом оспорить постановление является подача жалобы в организацию, обслуживающую данную камеру. Они обязаны провести техническую поверку оборудования и подтвердить его исправность. Однако доказать программный сбой практически невозможно, кроме как поставить под сомнение само событие нарушения», — сообщил адвокат.

По его словам, примером может служить ситуация, когда автовладелец располагает данными автомобильного навигатора, фиксирующего скорость движения. Эти данные могут стать одним из оснований для суда или должностного лица отменить постановление. Тем не менее, технические сбои камер являются сложной темой для оспаривания решений.

