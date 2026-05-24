Водителям рассказали, как спастись от пекла в салоне и не обжечь руки о руль

«Если же в салоне настолько жарко, что даже завести машину нет возможности, то советуем сделать следующее. Откройте заднюю правую дверь. Затем несколько раз интенсивно распахните и закройте водительскую дверь (не обязательно при этом хлопать ею)», — сообщил эксперт.

Ревин поделился советами против перегрева салона автомобиля. По его словам, чтобы быстро выпустить горячий воздух, достаточно нескольких взмахов. На длительной стоянке стоит повернуть руль на 180 градусов (верхняя часть — в тени), использовать белый чехол на сиденье, шторку под лобовым стеклом и дефлекторы на окнах — они позволяют оставлять щель даже перед грозой.

Читайте также:

В России продают Mercedes, на котором можно ездить только в шлеме

По заветам В6: Volkswagen выпустил Passat, способный проезжать 1,5 тысячи км Geely Coolray подешевел в России до 1,4 млн рублей