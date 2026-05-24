Новости
Опубликовано 24 мая 2026, 12:20
1 мин.

Водителям рассказали, как спастись от пекла в салоне и не обжечь руки о руль

За рулем: три взмаха дверью – и в раскаленной машине уже можно дышать. После стоянки на солнце салон автомобиля может сильно нагреться. Опытные водители советуют простой способ быстро охладить его: сначала распахнуть все двери, чтобы выпустить горячий воздух, а затем запустить двигатель, опустить стёкла и включить вентилятор на полную мощность — это поможет продуть раскалённые воздуховоды. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Александр Ревин.
водитель
водитель
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Если же в салоне настолько жарко, что даже завести машину нет возможности, то советуем сделать следующее. Откройте заднюю правую дверь. Затем несколько раз интенсивно распахните и закройте водительскую дверь (не обязательно при этом хлопать ею)», — сообщил эксперт.

Ревин поделился советами против перегрева салона автомобиля. По его словам, чтобы быстро выпустить горячий воздух, достаточно нескольких взмахов. На длительной стоянке стоит повернуть руль на 180 градусов (верхняя часть — в тени), использовать белый чехол на сиденье, шторку под лобовым стеклом и дефлекторы на окнах — они позволяют оставлять щель даже перед грозой.

Читайте также:

В России продают Mercedes, на котором можно ездить только в шлеме

По заветам В6: Volkswagen выпустил Passat, способный проезжать 1,5 тысячи км Geely Coolray подешевел в России до 1,4 млн рублей

Источник:За рулем
Автор:Арина Лысенко
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Водителям рассказали, как спастись от пекла в салоне и не обжечь руки о руль