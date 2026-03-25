Водителям рассказали, когда в автосервисах начнутся очереди

«Загруженные месяцы для сервисных центров — март, апрель, октябрь и ноябрь, а дни недели — вторник, среда и четверг. И второй пик приходится на субботу», — отметил эксперт.

По его словам, наименее загруженными днями считаются понедельник, пятница и воскресенье. При этом ситуация может меняться в зависимости от расположения автосервиса, категории клиентов (частные лица или корпоративные парки), обслуживаемых марок и других факторов.

До этого Роман Тимашов сообщил, что в массовом сегменте средний чек техобслуживания китайских автомобилей на гарантии вырос на 10% — с 18 до 20 тыс. рублей, а в премиальном сегменте остался на уровне 33 тыс. рублей несмотря на рост стоимости нормо-часа (с 4 до 4,3 тыс. рублей).

