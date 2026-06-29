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Опубликовано 29 июня 2026, 06:55
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Водителям рассказали, на какие машины в РФ дольше всего ждать запчасти

Fit Service назвал три группы иномарок, на которые дольше всего доставляются запчасти. Ситуация с запчастями в России нормализовалась, но для некоторых марок и позиций ожидание может затянуться до 3−5 месяцев. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.
запчасти
запчасти
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«По массовым расходникам (фильтрам, колодкам, маслам, ремням, большинству деталей подвески) системного дефицита сейчас нет. Для типичных работ владелец может выбрать запчасти из нескольких брендов достойного качества, и чаще всего это уже не оригинал, а хороший аналог», — отметили в компании.

Сложности с запчастями сохраняются в трёх случаях. Первый — оригинальные детали для премиальных марок из Европы, Японии и США. Электронные модули, блоки безопасности и кузовные элементы иногда ждут от 1 до 3 месяцев. Второй — редкие и возрастные модели тех же западных и азиатских брендов — здесь найти детали труднее всего. Третий — экзотические китайские марки и единичные модели.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
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