Водителям рассказали о перспективах продаж автомобилей Volga

«По объему продаж я бы разделял короткий и полный цикл. Поскольку сама Volga заявляет старт продаж летом 2026 года, в календарном 2026 году я бы считал реалистичным объем на уровне 5 — 8 тыс. машин, а при очень хорошем запуске — до 10 — 12 тысяч. Полный годовой потенциал после выхода на нормальный ритм я оцениваю в 18 — 30 тыс. автомобилей в год. Это не „потолок“, но это уже хороший, здоровый результат для новой марки на рынке», — комментирует директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

По прогнозу эксперта, доля госзакупок и продаж юридическим лицам в структуре реализации Volga превысит средние показатели по рынку. Для сравнения: в 2025 году на корпоративных клиентов пришлось лишь 14% всех продаж новых легковых автомобилей в России.

Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто предположил, что у моделей Volga может быть очень интересная судьба и они способны занять изрядную долю в своём сегменте. Он обратил внимание, что, хотя ещё ни одного автомобиля не продано, цена и уровень локализации неизвестны, машины уже фигурируют в списке Минпромторга как допущенные для работы в такси и, вероятно, как разрешённые для продажи госорганам. По мнению Моржаретто, главное — угадать с ценой: она должна быть чуть ниже или на уровне уходящих с российского рынка китайских марок. С поддержкой же правительства, по его словам, всё и так хорошо.

