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Опубликовано 14 июля 2026, 13:48
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Водителям рассказали, реально ли расторгнуть договор с собственником из-за дефектов машины

Юрист Воропаев: расторгнуть договор с физлицом из-за дефектов машины очень сложно. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Адвокат отметил, что исключения крайне редки — например, если продавец скрыл, что машина была под водой.
Водителям рассказали, реально ли расторгнуть договор с собственником из-за дефектов машины
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Если продавец — физическое лицо, и гражданин подписал договор купли-продажи (обычно еще подписывается акт приема-передачи транспортного средства), то суды, к сожалению, не встают на сторону покупателей», — отметил Воропаев.

По его словам, в судебных разъяснениях отмечается, что при покупке подержанного автомобиля покупатель должен осознавать возможные износы узлов и агрегатов, в том числе скрытые дефекты.

Адвокат отметил, что исключения всё же встречаются. Например, если продавец умышленно скрыл, что автомобиль был затоплен, — в судебной практике есть прецеденты расторжения таких сделок. Однако в подавляющем большинстве случаев вернуть деньги и аннулировать договор купли-продажи при покупке у частного лица практически невозможно.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#Продажи
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