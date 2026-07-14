Водителям рассказали, реально ли расторгнуть договор с собственником из-за дефектов машины

«Если продавец — физическое лицо, и гражданин подписал договор купли-продажи (обычно еще подписывается акт приема-передачи транспортного средства), то суды, к сожалению, не встают на сторону покупателей», — отметил Воропаев.

По его словам, в судебных разъяснениях отмечается, что при покупке подержанного автомобиля покупатель должен осознавать возможные износы узлов и агрегатов, в том числе скрытые дефекты.

Адвокат отметил, что исключения всё же встречаются. Например, если продавец умышленно скрыл, что автомобиль был затоплен, — в судебной практике есть прецеденты расторжения таких сделок. Однако в подавляющем большинстве случаев вернуть деньги и аннулировать договор купли-продажи при покупке у частного лица практически невозможно.

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