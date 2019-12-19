В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» без пробега и четыре ящика советской водки

Автомобиль пригнали в гараж только в начале 2000-х годов из небольшого села. Как пишет блогер Roma Urraco, кузов «Волги» буквально облили средством для консервации, которое известно всем под названием мовиль. Причем сделал это владелец почти сразу после покупки, в 1990 году.