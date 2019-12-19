В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» без пробега и четыре ящика советской водки

Автомобиль пригнали в гараж только в начале 2000-х годов из небольшого села. Как пишет блогер Roma Urraco, кузов «Волги» буквально облили средством для консервации, которое известно всем под названием мовиль. Причем сделал это владелец почти сразу после покупки, в 1990 году.
В бардачке автомобиля лежала кассета шведской группы Katz, которая часто шла в комплекте с завода, чтобы новый владелец мог сразу протестировать аудиосистему. Помимо этого нашлись оригинальная сервисная книжка с отметкой о покупке и инструкция к самой магнитоле.
В багажнике лежал полные комплект заводских инструментов, новое запасное колесо и несколько пачек советских сигарет «Ватра» — с их помощью раньше боролись с молью. В моторном отсеке установлен «родной» 2,4-литровый двигатель ЗМЗ-402 отдачей 100 сил. Коробка передач — четырехступенчатая «механика».
Помимо самого автомобиля, в гараже нашли еще несколько советских атрибутов. Например, четыре ящика запечатанной водки «Русская» производства 80-х годов, мешок со сгущенным молоком, которое также произвели еще в СССР, а также множество запчастей для «Волги»: амортизаторы, оптика, карбюратор и рессоры.
ГАЗ-2410 — рестайлинговая версия обычной 24-й Волги. Автомобиль выпускали с конца 1985-го года и до весны 1992 года. Общий тираж составил 417 481 экземпляр. Эта «Волга» стала первой массовой машиной производителя, которая была доступна более широкому кругу лиц.
В начале октября в одном из киевских гаражей обнаружили новый мопед «Карпаты-2», который забыли на 30 лет. Пробег мокика составлял всего 24 километра, а состояние почти полностью заводское — не хватало только стекла на передней фаре.