Волгатлас: марка Volga представила свою третью модель

Прошла премьера среднеразмерного кроссовера Volga K40. Линейка силовых агрегатов будет представлена двумя турбированными двигателями: 1.5 (147 л.с.) в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом, а также 2.0 (200 л.с.) в сочетании с классическым 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Такие данные приводит пресс-служба российского бренда.