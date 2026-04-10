Опубликовано 10 апреля 2026, 09:581 мин.
Волгатлас: марка Volga представила свою третью модель
Прошла премьера среднеразмерного кроссовера Volga K40. Линейка силовых агрегатов будет представлена двумя турбированными двигателями: 1.5 (147 л.с.) в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом, а также 2.0 (200 л.с.) в сочетании с классическым 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Такие данные приводит пресс-служба российского бренда.
© Volga
Новинка предложит панорамную крышу, климат-контроль, вентиляцию сидений, «зимний» пакет, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора и другое оборудование.
Старт продаж запланирован на лето 2026 года. Проект реализует компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) из Нижнего Новгорода. Мощность предприятия составляет 110 тыс. автомобилей ежегодно.
Согласно опубликованным фотографиям, Volga K40 предаставляет собой рестайлинговый вариант Geely Atlas. Напомним, в России сейчас продаётся дореформенный вариант «Атласа».
