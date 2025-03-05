Посмотрите на «Волгу», стилизованную под Bugatti, которую построили в Беларуси

Посмотрите на «Волгу», стилизованную под Bugatti, которую построили в БеларусиНа кастомном автомобиле пока нельзя передвигаться по дорогам общего пользования
Над созданием необычного автомобиля трудились четыре инженера. Стоимость кастомного проекта, который реализовывали в течение нескольких лет, составила 120 тысяч долларов (около 10,7 миллиона рублей по текущему курсу). За основу инженеры взяли BMW 6 Series с 330-сильным мотором. Кузовные детали от Bugatti и ГАЗ-21 специалисты спроектировали на компьютере, а затем изготовили из стеклопластика. При этом хромированные элементы от «Волги» энтузиасты восстановили.
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Руководитель мастерской Александр Борисевич сообщил, что проект «Волгатти» создали исключительно ради интереса, поэтому запускать в серию кастомную машину разработчики не планируют. В то же время, чтобы допустить автомобиль на белорусские дороги, потребуется поставить самодельное транспортное средство на учет. Процедура потребует около 20 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона рублей).
В мае прошлого года дагестанские тюнеры построили гибрид Mercedes-Benz E-Class и «Гелендвагена». Умельцы установили на седан переднюю часть от внедорожника.