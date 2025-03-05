Посмотрите на «Волгу», стилизованную под Bugatti, которую построили в Беларуси

Над созданием необычного автомобиля трудились четыре инженера. Стоимость кастомного проекта, который реализовывали в течение нескольких лет, составила 120 тысяч долларов (около 10,7 миллиона рублей по текущему курсу). За основу инженеры взяли BMW 6 Series с 330-сильным мотором. Кузовные детали от Bugatti и ГАЗ-21 специалисты спроектировали на компьютере, а затем изготовили из стеклопластика. При этом хромированные элементы от «Волги» энтузиасты восстановили.