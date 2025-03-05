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Опубликовано 05 марта 2025, 16:52
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Посмотрите на «Волгу», стилизованную под Bugatti, которую построили в Беларуси

На кастомном автомобиле пока нельзя передвигаться по дорогам общего пользования
Белорусские тюнеры построили «Волгатти» - гибрид BMW 6 Series и «Волги», похожий на Bugatti. Необычный проект в течение нескольких лет разрабатывали инженеры из мастерской «Лихой топор». Специалисты сообщили, что не планируют серийное производство гибридной машины. Чтобы легализовать автомобиль для эксплуатации на дорогах Беларуси, потребуется около 20 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).
Посмотрите на «Волгу», стилизованную под Bugatti, которую построили в Беларуси
© Лихой ТопорЪ / YouTube
Анастасия Мельник

Над созданием необычного автомобиля трудились четыре инженера. Стоимость кастомного проекта, который реализовывали в течение нескольких лет, составила 120 тысяч долларов (около 10,7 миллиона рублей по текущему курсу). За основу инженеры взяли BMW 6 Series с 330-сильным мотором. Кузовные детали от Bugatti и ГАЗ-21 специалисты спроектировали на компьютере, а затем изготовили из стеклопластика. При этом хромированные элементы от «Волги» энтузиасты восстановили.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Лихой ТопорЪ / YouTube

Руководитель мастерской Александр Борисевич сообщил, что проект «Волгатти» создали исключительно ради интереса, поэтому запускать в серию кастомную машину разработчики не планируют. В то же время, чтобы допустить автомобиль на белорусские дороги, потребуется поставить самодельное транспортное средство на учет. Процедура потребует около 20 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона рублей).

В мае прошлого года дагестанские тюнеры построили гибрид Mercedes-Benz E-Class и «Гелендвагена». Умельцы установили на седан переднюю часть от внедорожника.

Источник:Onliner
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Bugatti
#Фан